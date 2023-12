Al via il ricco programma di eventi per le feste natalizie nella rete dei Borghi più belli d'Italia.

"Tra alberi da record, illuminazioni artistiche, presepi, mercatini ed eventi - ha commentato alla presentazione Fiorello Primi, presidente dell'associazione dei Borghi più belli d'Italia - il Natale nei borghi è un'esperienza unica, che permette di immergersi nell'atmosfera magica delle festività in un contesto suggestivo e ricco di storia e tradizioni".

Tra i tanti appuntamenti spiccano due maxi-eventi che rendono i borghi di Castiglione del Lago e Deruta, in Umbria, autentici e originali 'Borghi delle Feste'. Due esempi di eventi natalizi prestigiosi, a testimonianza dell'emozione che il Natale nei borghi può regalare, grazie a questi luoghi unici che per loro natura si prestano perfettamente alla creazione dell'atmosfera natalizia. "I borghi sono un'eccellenza - ha spiegato il presidente dell'associazione - ma mostrano alcune criticità come lo spopolamento e la ristrettezza di risorse per il recupero e la valorizzazione, aspetti che per fortuna vengono mitigati dalla grande forza di volontà impiegata nel realizzare iniziative così importanti come quelle in programma non solo in Umbria ma in tutti i Borghi più belli d'Italia. Castiglione del Lago e Deruta con i loro alberi magnifici, sono due esempi incoraggianti del migliore saper fare comunità". "E' importante far conoscere e promuovere i borghi italiani - ha commentato Virginio Caparvi, parlamentare e sindaco di Nocera Umbra- luoghi d'eccellenza in cui si può godere di uno stile di vita slow rispetto alle grandi città. I borghi non sono solo una questione di bellezza ma veri luoghi da vivere, dove l'associazionismo gioca un ruolo fondamentale".

L'evento di Castiglione del Lago, 'Luci sul Trasimeno', verrà inaugurato l'8 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo costruito sull'acqua, opera da record: 1.080 metri di lunghezza e 50 di larghezza, oltre 7mila metri di cavo, 166 pali portanti e 2.400 luci perimetrali, alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tante le iniziative in programma, racchiuse nel 'Percorso dell'Albero', che comprende anche un videomapping nella medievale Rocca del Leone, il Villaggio di Babbo Natale con laboratori e attività, il mercatino natalizio con vista sul lago e mostre all'interno del Palazzo della Corgna. Il borgo di Deruta ospita un albero di Natale in ceramica all'interno dell'evento 'Deruta Borgo del Natale'. Il grande albero, alto 11 metri su due basamenti in ceramica con 16 file da quattro rami ciascuna anch'essi in ceramica e 250 palle di Natale appese, viene allestito per raccontare la storia del borgo e degli artigiani ceramisti. Quest'anno, inoltre, ad accendere il Natale a Deruta sarà la magia del cinema con la mostra 'Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi', dedicata al grande attore che ha segnato la storia del cinema italiano. Il programma di eventi natalizi in tutti i Borghi è fittissimo. Tra questi spiccano l'accensione dell'albero di Natale 'crochet' più colorato d'Italia a Mondolfo, nelle Marche, grazie alla sapiente arte delle uncinettaie del borgo; dell'albero di luci più grande della Sicilia a Palazzolo Acreide, allestito sulla facciata della chiesa di san Sebastiano; di un albero di Natale rosa a Gromo, in Lombardia, che celebra la Barbie, icona intramontabile, a cui dedica anche una suggestiva mostra; il presepe vivente di Greccio, nel Lazio con una rappresentazione vivente della Natività che richiama fedelmente quella voluta dai san Francesco. Tutti gli eventi del Natale sul sito: borghipiubelliditalia.it.