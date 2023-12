TRIESTE - Lo Spi Cgil Friuli Venezia Giulia, insieme ai sindacati dei pensionati di Slovenia e Croazia e INCA Slovenia, ha manifestato il 5 dicembre scorso davanti alla sede dell’Inps di Trieste per chiedere un’accelerazione nella questione delle pensioni estere.

“La situazione dei ritardi dell’erogazione delle prestazioni INPS, principalmente dalla sede di Trieste, ultimamente è peggiorata creando seri problemi sociali”, si legge in una nota del sindacato dei pensionati. “Tante persone hanno lavorato in Italia, maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità, fatto domanda di pensione presso il patronato, ma i tempi di attesa per la liquidazione delle prestazioni si sono allungati di molto. Le erogazioni che potevano e dovevano essere fatte in pochi mesi sono bloccate da anni. Altre persone sono in attesa da tempo degli arretrati per le indennità di accompagnamento, dovuti a seguito di riconoscimento dell’invalidità”.

Con la manifestazione, conclude la nota, “si è puntato l’accento sui lunghi tempi di attesa, con l’auspicio che si possano accelerare le lungaggini burocratiche ed arrivare a tempi ragionevoli alla liquidazione delle prestazioni”.