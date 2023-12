Il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha ordinato che siano reclusi solo in celle sotterranee i membri della unita' di elite di Hamas 'Nukhbe' che il 7 ottobre hanno compiuto massacri e che sono stati poi catturati da Israele. ''Dopo anni che non era piu' utilizzato - ha scritto Ben GVir su X - ho ordinato al servizio carcerario di riattivare un settore sotterraneo per i detenuti della 'Nukbeh'. Quei nazisti - ha aggiunto - non si meritano alcun raggio di sole fintanto che i nostri connazionali rapiti si trovano nei tunnel infernali''.

