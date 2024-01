La Lazio batte 1-0 la Roma nei quarti di Coppa Italia e si qualifica alla semifinale.

Il gol vittoria di Zaccagni su rigore al 6' del secondo tempo.

Ed è stato un finale rovente quello del quarto di finale di Coppa Italia tra Lazio e Roma: il derby della Capitale, abbastanza tranquillo fino al lungo recupero (9 minuti in tutto) del secondo tempo, si è acceso all'improvviso quando Pedro è stato espulso per aver dato in escandescenze dopo il gesto di Paredes, che lo aveva preso per la nuca dopo che lo spagnolo aveva a sua volta reagito a un contrasto di Mancini. Dopo il secondo giallo a Pedro (che era già ammonito), gli animi si sono esacerbati: Azmoun è stato espulso per una manata a Rovella poco prima del triplice fischio. A fine partita, espulso anche Gianluca Mancini.

Prima del derby tra Lazio e Roma un gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano cantando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 contro la dittatura sovietica che è annoverato tra le canzoni dell'estremismo di destra. In un passaggio i tifosi intonano: "Nascosta tra i libri di scuola anch'io porterò una pistola". Il fatto è accaduto a pochi giorni dalla commemorazione di Acca Larentia, dove centinaia di estremisti hanno fatto saluti romani per ricordare i tre attivisti del fronte della gioventù uccisi.

Clima teso sugli spalti nel pre partita di Lazio-Roma, match valido per i quarti di Coppa Italia. Durante il riscaldamento delle due squadre c'è stato uno scambio di petardi e fumogeni tra le due tifoserie. In particolare a cavallo tra la Curva Sud (occupata dai tifosi giallorossi) e la Tribuna Tevere (occupata dai tifosi biancocelesti). A osservare la scena anche José Mourinho, avvicinatosi insieme al team manager giallorosso, per capire cosa stesse succedendo tra i due settori. Non c'è stato comunque bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.