Si è spento a 76 anni Giuseppe Spagnuolo, l’ultimo abitante di Roscigno Vecchia, borgo del comune di Roscigno, in provincia di Salerno, paese-museo patrimonio Unesco. L’uomo era ricoverato da alcuni giorni in ospedale e sue condizioni di salute si erano aggravate. Spagnuolo era diventato il simbolo di quel borgo e aveva fatto da “guida” per i numerosi turisti che raggiungevano la piccola località. Dal 2001 era l’unico abitante, quando era morta Teodora Lorenzo, per tutti “Dorina”. I funerali si terranno il 20 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Nicola di Bari di Roscigno.

Nel corso di un’intervista a Fanpage.it nel 2017 aveva raccontato: “Mi trovo qui perché davo una mano al capo artigiano della Pro Loco. Il borgo è stato abbandonato soltanto perché non si potevano garantire i servizi a due paesi. Visto che il paese era molto in basso, c’era il dissesto idrogeologico e gli edifici erano fatiscenti, i cittadini hanno deciso di creare un perimetro nuovo. Così dal 1908 fino al 1964 si sono trasferiti più in alto 600 abitanti. Poi non hanno fatto più la manutenzione e lo hanno lasciato cadere. Un contesto del genere non esiste in tutto il mondo. Quando la città era in vita, era un cinema continuativo, notte e giorno. Era uno spettacolo, perché tutta la vita del paese si svolgeva in questa grande piazza”.