ROMA - “Lavorerò con tutto il mio impegno per consolidare ulteriormente la grande cooperazione tra i nostri due Paesi, consapevole che Italia e Algeria, insieme, possono dare un contributo determinante alla prosperità, alla sicurezza e alla sostenibilità del Mediterraneo”. Così Alberto Cutillo, da oggi nuovo Ambasciatore italiano ad Algeri.

Napoletano, classe 1962, Cutillo si laurea in economia e commercio all’Università di Napoli ed entra in carriera diplomatica nel 1986. Il primo incarico alla Farnesina è alla Direzione Generale del Personale.

Nel 1989 è Reggente al Consolato a Bordeaux, dove rimane fino al 1991, quando lascia la Francia per Raid, dove è primo segretario commerciale a Riad. Nel 1995 torna alla Farnesina, prima in Segreteria Generale e poi alle dirette dipendenze del Direttore Generale delle Relazioni Culturali.

Nel 1999 è comandato presso l’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali in qualità di Consigliere del Ministro per gli Affari Internazionali.

Nel 2000 è consigliere alla Rappresentanza permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra, dove viene confermato con funzioni di Primo consigliere nel 2001.

Nel 2005 viene posto fuori ruolo per prestare servizio presso l'Ufficio di New York dell'OIM (International Organisation for Migration), ma due anni dopo è di nuovo a Roma, prima alle dirette dipendenze del Direttore dell'Istituto Diplomatico e poi di nuovo posto fuori ruolo per prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Consigliere Diplomatico del Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive.

Torna alla Farnesina nel 2008 alle dirette dipendenze del Direttore Generale per l’Integrazione Europea. L’anno successivo è Coordinatore delle attività inerenti alla politica energetica ed ambientale dell’Unione Europea e Coordinatore per le questioni attinenti al bilancio comunitario e alle prospettive finanziarie dell’Unione Europea.

Nel 2010 è alle dirette dipendenze del Direttore Generale per l’Unione Europea e, dal 16 marzo 2011 al 9 aprile 2012, svolge funzioni vicarie del Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l’Integrazione Europea. Nel 2013 è Coordinatore dei contenuti del Programma della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea; nel luglio dello stesso anno assume l’incarico di Vice Direttore Generale per l’Unione Europea/Direttore Centrale per l’Integrazione Europea. Dal 1° agosto 2014 assume anche le funzioni vicarie del Direttore Generale per l’Unione Europea.

Nel 2015 è Ambasciatore a Tirana dove rimane fino al 2020 quando torna a Roma, nominato Direttore dell’Autorità Nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) presso la Segreteria Generale della Farnesina, incarico che ora lascia per Algeri dove succede a Giovanni Pugliese.