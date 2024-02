VENEZIA - Sono stati presentati a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, gli eventi commemorativi della Giornata Nazionale Brasiliana dell’Emigrazione Italiana, che si celebrerà il domani, 21 febbraio, a Roma, presso l’Ambasciata del Brasile in Italia. Presente a Venezia anche Renato Mosca de Souza, ambasciatore del Brasile in Italia.

Il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, ha portato i saluti istituzionali sottolineando “l’importanza della celebrazione, fissata dalla Repubblica Federale del Brasile nella data del 21 febbraio, per ricordare l’inizio della Grande Migrazione che, nel volgere di pochi anni, vide milioni di italiani protagonisti dello sviluppo dello Stato brasiliano: tra gli emigranti, il ruolo dei Veneti fu impressionante. Oggi, non a caso, in Brasile risiede la più grande collettività di italo brasiliani al mondo, stimata in circa 32 milioni di persone, cui si aggiungono circa 730.000 cittadini con passaporto italiano. Le concentrazioni più importanti di italofoni, in maggioranza di lingua veneta, si individuano negli stati del Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Paranà, Espirito Santo e a San Paolo”.