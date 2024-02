I Lea, i “Livelli essenziali di assistenza” misurano le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. Da una recente analisi si è scoperto che la situazione della sanità pubblica in Italia è sempre più drammatica. La metà delle nostre regioni infatti non garantisce le cure sanitarie essenziali. Solo 9 su 21 (Trentino e Alto Adige appaiono separate ndr) riescono a farlo, mentre 12 presentano valori sotto la soglia in almeno una delle tre macroaree prese in esame. E la situazione sembra segnare un peggioramento rispetto all’anno precedente, se verranno confermati i dati preliminari del Ministero della Salute, relativi al 2022 e pubblicati sul sito Quotidiano Sanità. I dati sono stati presentati in una audizione al Senato e mostrano chiaramente l’aumento del numero delle regioni che, se confrontate con il 2021, hanno prestazioni insufficienti. Sono appunto 12 – mentre erano 8 l’anno precedente (compresa la provincia autonoma di Bolzano) – quelle che non raggiungono la soglia nei tre indicatori considerati, ovvero Area prevenzione, area distrettuale e Area ospedaliera.