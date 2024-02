ROMA - S’intitola “Adesso Vinco Io” ed è il documentario che racconta la vita e la carriera di Marcello Lippi, figura iconica del calcio. Diretto da Herbert Simone Paragnani e Paolo Geremei, sarà nei The Space Cinema dal 26 al 28 febbraio.

Dalla sua esperienza come calciatore, dove non riuscì a conquistare trofei, all'ascesa come allenatore storico, Lippi dimostra una determinazione inarrestabile e un desiderio ardente di rivincita. Attraverso la sua straordinaria carriera, culminata con la vittoria della Coppa del Mondo nel 2006 alla guida della Juventus, il documentario celebra il talento e la costanza di un uomo che ha unificato i tifosi di tutte le fedi calcistiche. La première lunedì 26 febbraio al The Space Cinema Moderno di Roma.

In “Adesso Vinco Io” gli spettatori potranno ascoltare, tra l’altro, le testimonianze di altre figure note del mondo del calcio come Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Angelo Peruzzi, Christian Vieri, Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Matteo Materazzi e Zinedine Zidane.

È possibile acquistare i propri biglietti sul sito ufficiale di The Space oppure utilizzando l’App.