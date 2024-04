di NICOLA SPARANO

David Soknaki e’ un ex consigliere comunale esperto in finanze al quale il Sindaco Olivia Chow ha dato l’incarico di esaminare dettagliatamente il contratto tra la citta’ di Toronto e la Fifa. Ecco come ha risposto alle nostre domande. - Qual è il suo compito? “Il mio compito è generalmente quello di garantire che l’interesse pubblico sia tutelato rispetto al fatto che Toronto ospiti le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026. Sia io che il sindaco Chow siamo d'accordo sul fatto che si tratta di una definizione ampia, anche se io pongo l'accento sugli aspetti finanziari dei giochi. Finora ho effettuato le prime revisioni delle stime finanziarie, ho lavorato alla stesura dei termini di riferimento di vari comitati e ho discusso con le parti interessate esterne sulla creazione di un team di raccolta fondi”. - Cosa ti ha chiesto specificatamente il sindaco? "Questo è trattato nella risposta sopra". - C'è qualche altra sede della Coppa del Mondo che spenderà più di Toronto? “Non sappiamo quanto spenderanno le altre città ospitanti. La FIFA ha negoziato con ciascuna città ospitante in modo indipendente. Mi aspetto che la spesa di ciascuna città ospitante varierà considerevolmente, soprattutto perché ciascuna città deciderà se ristrutturare o costruire uno stadio, quanti lavori di ristrutturazione saranno necessari e i costi locali”. - Qual è il budget di Vancouver per le 7 partite? “Per quanto ne so, Vancouver non ha rilasciato alcuna stima dei costi”. - A Toronto è la maggior parte dei 380 milioni spesi per lo stadio? “La cifra di 380 milioni di dollari è una cifra “principale”, ovvero la spesa totale. Copre sia gli investimenti di capitale, come lo stadio, sia le spese operative, come la sicurezza. Ed è importante dire che ci sono una serie di fonti di entrate per compensare questa spesa: altri livelli di governo, tariffe per gli utenti più tasse dirette e raccolte di fondi. Per rispondere alla domanda: dei 380 milioni di dollari, circa 135 milioni saranno spesi in beni strumentali come lo stadio (80 milioni di dollari) e il sito di allenamento (32 milioni di dollari). Rispetto ai circa 245 milioni di dollari di spese operative, le voci più importanti sono la sicurezza (90 milioni di dollari) e la gestione dello stadio (50 milioni di dollari)”. - Qual è il costo stimato per i 15.000 posti aggiuntivi per raggiungere i 45.000 richiesti dalla FIFA? “A fine marzo è arrivata una relazione al comitato cittadino, che è prevista per la riunione del Comune di aprile 2024, sull’ampliamento dei posti a sedere per lo stadio del BMO Field, dove si terranno le partite della FIFA. Attualmente lo stadio ha una capienza massima di 28.560 spettatori. La proposta aggiungerà 18.398 posti temporanei, portando il numero totale di spettatori a 46.958. La proposta per l’approvazione del Consiglio richiede circa 37,4 milioni di dollari. Comprende tutto, dalla progettazione finale, installazione e funzionamento, allo smantellamento e alla rimozione”. - Quando inizieranno i lavori allo stadio, quanto dureranno, quanto costeranno. "I lavori inizieranno immediatamente dopo l’approvazione del Comune, anche se il lavoro di progettazione finale e l’acquisto delle materie prime non saranno immediatamente visibili al pubblico. Esistono regole rigide secondo cui tutto il lavoro deve essere completato molto prima dell'inizio dei giochi. Sui costi ho già detto". - È previsto anche l'ampliamento del campo di gioco? “L'ampliamento del campo di gioco è piccolo, ma necessario: da 105 x 68 a 117 x 75, entrambe le cifre sono in metri”. - Lo stadio è della città ma è gestito dalla MLSE, cosa significa? “La proprietà e lo stadio stesso sono di proprietà di Exhibition Place, che a sua volta è di proprietà della città di Toronto. I principali utenti dello stadio sono il Toronto FC, il Soccer Canada e il Toronto Argos. Sia il Toronto FC che il Toronto Argos sono squadre sportive professionistiche di proprietà di Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE). Quindi è nell’interesse dell’MLSE continuare a investire nello stadio in modo che rimanga un luogo attraente per gli spettatori delle loro squadre professionistiche”. - MLSE paga qualcosa alla città? “MLSE paga le tasse sulla proprietà sul sito dello stadio e sui terreni circostanti. Inoltre MLSE paga importi calcolati per compensare i mancati ricavi dei parcheggi, oltre al rimborso del prestito (capitale e interessi) per assistere con una precedente espansione dello stadio”. - Il Comune guadagnerà qualcosa dalla vendita dei biglietti e dalla pubblicità? “Chi ottiene quali ricavi durante la Coppa del Mondo FIFA 2026 è minuziosamente specificato in una serie di contratti tra le città ospitanti e la FIFA. I contratti principali sono stati firmati quando Toronto è stata scelta come città ospitante. Tuttavia, la FIFA si è dimostrata un po’ disponibile ad alcune sponsorizzazioni periferiche. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, la FIFA riceve il valore nominale dei biglietti. I governi possono imporre una tassa massima del 10% sui biglietti. I ricavi derivanti dalla pubblicità dei principali sponsor dei tornei allo stadio (come le bevande) andranno alla FIFA. Tuttavia, ci sono opportunità di sponsorizzazione attorno ad altri eventi come il FanFest e lasciti che possono andare alla Città”. - Il Comune dovrà pagare anche gli stipendi dei lavoratori degli stadi? Il servizio di sicurezza, la protezione delle squadre? “Ho raggruppato due domande, poiché la risposta è “sì” per entrambe. Come notato, la sicurezza ha un costo significativo, pari a circa 90 milioni di dollari”. - Ci sono altri oggetti nascosti che farebbero aumentare il costo da 380 milioni?. “ Parte della responsabilità del personale e dei gruppi di supervisione, me compreso, è quella di assicurarsi che le sorprese vengano affrontate in modo responsabile e rapido. La stima di 380 milioni di dollari si basa su ciò che sappiamo oggi. Si è sempre a rischio di eventi imprevisti. Ad esempio, anche se i fornitori della città acquistassero le materie prime per i sedili dello stadio dopo la riunione del Consiglio di aprile, i prezzi dell’acciaio potrebbero essere aumentati per una serie di ragioni. Sono state incluse disposizioni sia per l’inflazione che per gli imprevisti, ma ovviamente nessuno sa cosa riserva il futuro”. - È vero che la provincia contribuirà con 100 milioni di dollari. “ Il governo provinciale ha annunciato che contribuirà con 97 milioni di dollari”. - Quanto dal governo federale? “ Il governo federale non ha fatto alcun annuncio. Tuttavia, il personale della Città, che è in regolare contatto con il governo federale, si aspetta un contributo pari a circa il 35% della spesa totale, limitato all'importo speso dalla Città stessa. Mi risulta che il governo federale voglia applicare la stessa formula sia a Toronto che a Vancouver”. - I Mondiali di Toronto saranno un buon affare per la città? "Il mio obiettivo è preservare l'interesse pubblico ospitando una grande serie di partite". - Quanto prevede la FIFA stessa in termini di premi in denaro per le squadre? “La stima nel 2018 era che la FIFA avrebbe pagato 400 milioni di dollari di premi in denaro, più altri 209 milioni di dollari alle squadre partecipanti”.