Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente del Senato La Russa e dal presidente della Camera Fontana, ha deposto la corona a via Caetani a Roma per il 46esimo anniversario dell'uccisione di Aldo Moro ad opera delle Br. Alla cerimonia, davanti alla lapide commemorativa, dove fu ritrovato il corpo di Moro, presenti anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e il governatore della regione Lazio Francesco Rocca.

Meloni,ricordiamo chi si sacrificò per la libertà - "Quella di oggi è una data che ha segnato profondamente la memoria e la coscienza della nostra Nazione.

Era il 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo Moro, barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse, veniva rinvenuto nel bagagliaio di un'automobile in via Caetani a Roma. Lo stesso giorno cadeva, per mano mafiosa, Peppino Impastato. Ed era il 9 maggio del 2021 il giorno in cui veniva proclamata la beatificazione di Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stidda. Un uomo di Stato, un attivista coraggioso e un Giudice, i cui sacrifici non devono essere dimenticati e non devono essere vani. Non a caso nel 2007 il Parlamento italiano ha istituito per il #9maggio il "Giorno della memoria" dedicato al ricordo di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Non dimentichiamoli e facciamo tesoro dei loro insegnamenti. Lo dobbiamo a tutte le vittime innocenti, a chi ha sacrificato la propria vita per la nostra libertà. Lo dobbiamo a noi stessi, alla nostra storia, alla nostra Patria e ai nostri figli, a chi c'era prima di noi e a chi ci sarà dopo di noi. Lo dobbiamo all'Italia e ai valori che amiamo". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani ricorda Moro, ha dato la vita per la democrazia - "Nel Giorno della Memoria dedicato alle Vittime del terrorismo ricordiamo chi è caduto per la libertà, a difesa della democrazia e delle Istituzioni. Chi ha dato la vita per garantire a noi uno Stato di Diritto, libero da ogni forma di dittatura": lo scrive su X il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Il messaggio è accompagnato da un'immagine di Aldo Moro accanto a una citazione dell'ex presidente del Consiglio, che recita: "Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi".

La segretaria del Pd Elly Schlein, ha deposto una corona a via Caetani a Roma, per l'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro ad opera delle Br. Presenti per la delegazione dem, tra gli altri, i parlamentari Chiara Braga, Andrea Giorgis, Graziano Delrio, Francesco Verducci, Dario Parrini, Cecilia D'Elia, Andrea Casu, e Paolo Ciani. A deporre la corona anche i popolari, la Dc e i mazzi di fiori dell'Udc e dell'associazione Anpi cristiani, con, tra glia altri, Lorenzo Cesa, Antonio De Poli, Pierluigi Castagnetti e Silvia Costa.