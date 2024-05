UN "VISTO" CONTRO LO SPOPOLAMENTO E PER LO SVILUPPO: RIENTRI E NUOVI FLUSSI PER UN'ITALIA PIÙ APERTA E ATTRATTIVA

Presentazione della proposta di legge recante "Disposizioni di semplificazione amministrativa per favorire il rientro dei giovani italiani e degli italici dall'estero al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e denatalità e di favorire la ripresa economica”

mercoledì 15 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (conferenza stampa di presentazione della proposta di legge (primo firmatario Fabio Porta, sottoscritta dai deputati del PD Christian Di Sanzo, Silvio Lai, Sara Ferrari, Chiara Gribaudo, Debora Serracchiani, Maria Stefania Marino, Ilenia Malavasi, Marco Simiani ) volta a favorire il rientro di giovani italo-discendenti nati all'estero e di tutti coloro che per affinità sociali o culturali (i cosiddetti "italici") vorranno scegliere il nostro Paese per il proseguimento dei propri studi o l'avvio di nuove attività lavorative o imprenditoriali.

Oggetto della legge è l'istituzione di un visto quinquennale rivolto a queste categorie di persone, con lo scopo di combattere la recessione demografica e lo spopolamento delle aree interne dell'Italia.

