L’Atalanta ha strapazzato il Bayer Leverkusen e si è portata a casa l’Europa League. Un’ottima notizia per il calcio italiano che adesso potrebbe arrivare a portare ben sei squadre in Champions League. Sarebbe un evento più unico che raro. In Champions, per ora, andranno le prime cinque. Ma l’Atalanta, avendo vinto l’Europa League, se e soltanto se arrivasse quinta allora potrebbe liberare un ulteriore posto. Ulteriore posto che in questo caso sarebbe occupato dalla Roma, matematicamente sesta. Se l’Atalanta invece arriverà terza o quarta allora non si libererebbe nessun nuovo posto.

Ma non è finita qui. Se la Fiorentina vincerà la Conference League la viola entrerebbe di diritto in Europa League, insieme alla Lazio, settima. Con la Fiorentina ottava allora Torino e Napoli, in lotta per il nono posto, si giocherebbero un posto in Conference.

Se la Fiorentina non vincerà la Conference League, e l’Atalanta libererà il sesto posto in Champions, allora lo scenario sarà: Roma in Champions, la settima in Europa League (Lazio), l’ottava in Conference League (Fiorentina, Napoli o Torino).

Se la Fiorentina non vincerà la Conference e l’Atalanta non libererà il sesto posto in Champions allora avremo 5 italiane in Champions, due in Europa League (Roma e Lazio), più l’ottava in Conference League (Fiorentina, Napoli o Torino).

Insomma, se la Fiorentina dovesse riuscire nell’impresa e l’Atalanta dovesse chiudere il campionato al quinto posto l’Italia allora porterebbe sei squadre in Champions, due in Europa League e una, quella che arriverà nona, in Conference. Per un totale di nove squadre.