di FILIPPO LIMONCELLI

L’Italia si avvicina a Euro 2024. Il ct azzurro Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 convocati che il 31 maggio si ritroveranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano: da questo gruppo emergeranno i 26 convocati definitivi per la spedizione europea, i nomi saranno resi noti il 6 giugno. Prima chiamata per Riccardo Calafiori, punto di forza nel Bologna che ha conquistato un posto in Champions League. Seconda chiamata invece per Nicolò Fagioli, tornato in campo lunedì dopo la squalificati di 7 mesi per il caso scommesse, Raoul Bellanova e Michael Folorunsho. Fa rumore invece un’esclusione: quella di Manuel Locatelli, il centrocampista della Juventus resta fuori dalla lista dei 30 di Spalletti. Come lui out anche Matteo Politano, Ciro Immobile e Federico Gatti.

Italia, i convocati in vista di Euro 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).