Quando si pensa alle destinazioni balneari italiane, la mente corre subito a Rimini, Riccione, o le eleganti spiagge della Versilia. Tuttavia, la località che ha guadagnato il titolo di prima meta balneare d’Italia è meno nota ma altrettanto affascinante: Cavallino- Treporti.

Con 6.818.604 presenze registrate nel 2023, Cavallino-Treporti è la prima località balneare d’Italia. Il comune veneto ha superato Rimini, scalzandola dalla leadership di patria italiana del turismo costiero e all’aria aperta.

Situata in Veneto, Cavallino-Treporti è un gioiello nascosto nella città metropolitana di Venezia. Questa destinazione ha visto un impressionante aumento di presenze turistiche, tanto da superare le più celebri località balneari italiane.

Cavallino-Treporti, un paradiso naturale e storico

Cavallino-Treporti si estende su una lunga penisola tra Venezia e Jesolo, offrendo una varietà di paesaggi unici. La zona è famosa per la sua spiaggia di sabbia dorata lunga 15 chilometri, che è la seconda spiaggia più lunga d’Italia. Questa striscia di costa è costeggiata da una rigogliosa pineta, un rifugio verde che offre sollievo dal caldo estivo e un ambiente tranquillo per passeggiate rilassanti.

Una delle principali attrazioni di Cavallino-Treporti è la Via dei Forti, un percorso storico che include circa 200 fortificazioni costruite tra il 1845 e il 1920. Questi forti, ben conservati, offrono ai visitatori una finestra sul passato militare della regione. Alcuni di questi edifici sono stati trasformati in musei, permettendo di esplorare e comprendere meglio la storia locale.

Per gli amanti delle attività all’aria aperta, Cavallino-Treporti è un vero paradiso. La località offre numerosi percorsi ciclabili adatti a tutte le età e livelli di abilità. Uno dei più popolari è la “Via del Respiro”, un percorso ciclopedonale di circa 20 chilometri che collega Cavallino-Treporti al faro di Punta Sabbioni. Questo percorso è noto per i suoi 5 chilometri sospesi sulla laguna, offrendo viste spettacolari e un’esperienza unica in Europa.

Natura e relax

La bellezza naturale di Cavallino-Treporti è uno dei suoi punti di forza. La lunga spiaggia di sabbia dorata è perfetta per chi cerca relax e tranquillità, mentre la pineta offre un rifugio ombreggiato dove passeggiare e fare picnic. La laguna circostante è ricca di flora e fauna, ideale per attività come il birdwatching e la fotografia naturalistica.

Cavallino-Treporti è una destinazione perfetta per le famiglie. Le lunghe spiagge sabbiose sono sicure per i bambini, che possono giocare e divertirsi liberamente. Numerosi parchi giochi e aree attrezzate lungo la costa garantiscono divertimento per i più piccoli, mentre i genitori possono rilassarsi e godersi il sole.

Enogastronomia

La cucina locale è un altro grande attrattore di Cavallino-Treporti. I ristoranti della zona offrono una vasta gamma di piatti a base di pesce fresco, spesso preparati seguendo ricette tradizionali venete. I visitatori possono gustare deliziose pietanze di mare, pasta fatta in casa e altri piatti tipici della tradizione locale.

Inoltre, la regione del Veneto è rinomata per i suoi vini di alta qualità. Le cantine locali offrono degustazioni e visite guidate, permettendo ai turisti di scoprire i segreti della vinificazione e di assaporare eccellenti vini locali.