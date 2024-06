di MARIA VITTORIA PREST

Essere gay è una malattia? L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rimosso l’omosessualità dalla lista dei disturbi mentali nel 1990. Le ricerche scientifiche hanno ampiamente concluso che i tentativi di cambiare l’orientamento sessuale non solo sono inefficaci ma anche dannosi.

In Francia, Germania e nella Spagna prevalentemente cattolica, le terapie di conversione sono state ufficialmente vietate e sono in corso sforzi sia in Inghilterra che in Galles per mettere al bando tali pratiche. Oggi in Italia è quasi impossibile determinare la portata precisa di queste pratiche, denunciate soprattutto da uomini, ma anche da alcune donne, e non esiste una definizione giuridica standard.

Davide Ghiglione della Bbc ha dedicato un lungo articolo alle pratiche di terapie che mirano a estirpare la omosessualità dalla mente delle persone, intervistanto pazienti e operatori.

Il primo caso è quello di un giovane siciliano che aveva 20 anni quando, nel 2017, entrò in un seminario cattolico come aspirante prete. Ma accadde che si innamorò di un altro uomo e i suoi superiori pretesero che si sottoponesse a una terapia di conversione intesa a cancellare le sue preferenze sessuali se voleva continuare sulla strada verso il sacerdozio. “È stato il periodo più buio della mia vita”, ha ricordato nell’intervista.

Per più di un anno, racconta Ghiglione, fu costretto a prendere parte a incontri spirituali fuori dal seminario, alcuni per diversi giorni, dove fu sottoposto a una serie di attività dolorose intese a spogliarlo delle sue inclinazioni sessuali. Questi includevano l’essere rinchiuso in un armadio buio, essere costretto a spogliarsi nudo di fronte agli altri partecipanti e persino essere costretto a celebrare il proprio funerale.

Durante questi rituali, gli è stato assegnato il compito di mettere su carta i suoi difetti percepiti, come “omosessualità”, “abominio”, “falsità”.

Ora il giovane ha lasciato la Sicilia e vive a Milano. A seguito di un esaurimento nervoso nel 2018, ha lasciato sia il seminario che il gruppo di terapia di conversione.

Anche se crede ancora in Dio, non vuole più diventare prete. Condivide un appartamento con il fidanzato, studia filosofia e intraprende occasionalmente un lavoro freelance per pagarsi l’università.

“Durante quegli incontri, un mantra mi perseguitava e veniva ripetuto più e più volte: ‘Dio non mi ha fatto così. Dio non mi ha reso omosessuale. È solo una bugia che mi dico: “Pensavo di essere malvagio. Non lo dimenticherò mai.”

Ghiglione ha condotto interviste in tutta l’Italia con diversi giovani gay che hanno condiviso le loro esperienze di essere stati sottoposti a riunioni di gruppo pseudoscientifiche o sessioni di terapia individuale volte a trasformarli in eterosessuali.

Un uomo di 33 anni che ha partecipato a questo tipo di incontri incontrandosi per oltre due anni ha espresso la sua motivazione iniziale, dicendo: “Volevo riconciliarmi con me stesso. Non volevo essere omosessuale. Pensavo di aver bisogno di essere curato”.

“Lo vedevo come la mia unica strada verso l’accettazione”, ha detto un altro. Non stava cercando di diventare prete, ma stava semplicemente cercando di essere accettato nella sua vita quotidiana.

La terapia di conversione gay non è limitata a una specifica regione d’Italia: incontri di gruppo e sessioni di terapia individuale si svolgono in tutto il paese, alcuni addirittura gestiti da psicoterapeuti abilitati. In alcuni casi, questi incontri e sessioni terapeutiche sono non ufficiali e nascosti, spesso promossi attraverso conversazioni discrete e riferimenti segreti.

Altri corsi sono pubblicizzati pubblicamente, con figure note all’interno dei circoli conservatori italiani che cercano attivamente follower online e sulle piattaforme dei social media per promuovere la loro capacità di cambiare orientamento sessuale.

Molti delle persone interpellate si riferivano a Luca di Tolve, un “formatore morale/spirituale” che ha ottenuto riconoscimenti grazie al suo libro intitolato “Una volta ero gay. A Medjugorie mi sono ritrovato”.

Sul suo sito, Di Tolve e sua moglie si vantano di essere una “coppia contenta” che cerca di “aiutare chiunque la cui identità sessuale sia in subbuglio, aiutandolo a esercitare veramente la propria libertà nel determinare chi desidera essere come persona”.

Un altro individuo attivo che promuove modi per affrontare l’orientamento sessuale percepito è Giorgio Ponte, uno scrittore noto negli ambienti ultraconservatori italiani. Dice di voler aiutare le persone a superare la loro omosessualità e ad essere liberate, raccontando la propria storia di uomo con pulsioni omosessuali che è in cammino verso la libertà “potenzialmente tutta la vita”.

Nella mia esperienza l’attrazione omosessuale nasce da una lesione della propria identità che nasconde bisogni estranei all’aspetto sessuo-erotico ma legati piuttosto ad una percezione distorta di sé , riflettendo su tutti gli aspetti della vita,” ha detto alla BBC. “Credo che una persona omosessuale dovrebbe avere la libertà di provare [a diventare eterosessuale], se lo desidera, sapendo, tuttavia, che potrebbe non essere possibile per tutti, ” ha aggiunto.

Negli ultimi anni, decine di giovani uomini e donne hanno cercato consiglio in personaggi come Di Tolve, Ponte e Sánchez Cordón. Tra loro c’è un uomo di 36 anni, gay che da più di 15 anni è alle prese con tentativi di cambiare il suo orientamento sessuale.

“Ho iniziato a sentirmi a disagio con me stesso fin da piccolo, sentivo che non sarei mai stato accettato dalla mia famiglia, dalla società, dagli ambienti ecclesiali. Pensavo di sbagliarmi, volevo solo essere amato e queste persone mi offrivano speranza”, ha detto.

Ha detto di aver provato diverse soluzioni, consultando psicologi e membri del clero che si erano offerti di aiutarlo a diventare eterosessuale. Tuttavia, circa due anni fa, ha deciso di smettere. Un frate che sapeva della sua lotta lo ha incoraggiato a iniziare a uscire con una donna, ma non gli sembrava naturale. “Quando l’ho baciata per la prima volta, mi è sembrato innaturale. Era ora di smettere di fingere ”.

Solo pochi mesi fasi è dichiarato gay alla sua famiglia “Ci sono voluti anni, ma per la prima volta sono felice di essere quello che sono”.