"La Cnn descrive la Puglia come una 'landa desolata dove succede di tutto: omicidi in pieno giorno, sequestri a mano armata, mutilazioni, cellule terroristiche dormienti'.

Titolo: 'mafia style.' Una vergogna cui giustamente i pugliesi, imprenditori e lavoratori, si stanno ribellando. Un racconto falso ed inaccettabile al quale dobbiamo ribellarci tutti". Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto su X ipotizzando le vie legali per "chiedere conto alla Cnn per questa diffamazione internazionale". Il G7 "sarà un successo che nessuno riuscirà a sporcare e che va vissuto con orgoglio. Così come con orgoglio va difesa la Puglia".

In vista del vertice del Gruppo dei Sette in Puglia, la Cnn ha pubblicato un articolo dal titolo 'La violenza di tipo mafioso è in aumento nella stessa regione italiana dove i leader del G7 si incontreranno'. "Nello stesso periodo in cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni annunciava che l'incontro dei leader del G7 si sarebbe tenuto in Puglia, nel sud dell'Italia..., gli investigatori antimafia locali stavano individuando tre gruppi criminali di stampo mafioso che si presumevano essere all'origine di una recrudescenza della violenza - scrive l'emittente statunitense -. Secondo il rapporto semestrale del ministero dell'Interno italiano, pubblicato nel gennaio 2024, i gruppi mostravano preoccupanti segnali di problemi".

"La prevalenza della criminalità registrata 'riflette il dinamismo degli equilibri e delle strutture criminali segnati non solo da conflitti tra clan opposti ma anche da attriti tra clan', afferma il rapporto", prosegue la Cnn, spiegando che "i gruppi sono propaggini del sindacato criminale Sacra Corona, con sede nella città di Foggia e formato da famiglie criminali che si raggruppano in clan".