Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi a Butler, in Pennsylvania durante un comizio di Donald Trump: l'ex presidente, sanguinante dall'orecchio destro è stato portato via dal palco dai servizi di sicurezza e mentre veniva a forza messo dentro un'auto ha alzato i pugni. Successivamente i servizi di sicurezza hanno reso noto che Trump si trova al sicuro. La zona dove è avvenuto l'incidente dichiarata 'crime scene', le prime indagini degli stessi servizi di sicurezza in attesa dell'FBI. Nella registrazione televisiva si può a un certo punto sentire un agente dei servizi gridare "shooter is down", che si può tradurre "il tiratore è a terra". Un cecchino avrebbe sparato a Trump e successivamente colpito a morte dagli agenti di scorta.

In un comunicato il team Trump ha rassicurato sulle condizioni fisiche dell'ex presidente e candidato alla Casa Bianca che è stato subito visitato in una struttura medica vicina al luogo dell'incidente. "Il presidente Trump ringrazia le forze dell'ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione durante questo atto atroce - ha detto il portavoce Steven Cheung in una nota - Sta bene ed è in fase di controllo presso una struttura medica locale. Seguiranno maggiori dettagli”.

Donald Trump Jr: ho parlato a mio padre, è di ottimo umore

"Ho appena parlato al telefono con mio padre ed è di ottimo umore. Non smetterà mai di combattere per salvare l'America, qualunque cosa la sinistra radicale gli lancerà contro". Così Donald Trump Jr ha parlato dopo aver parlato con suo padre. Lo scrive il Guardian.

Biden: non c'è posto per la violenza in America

"Io e Jill siamo grati al Secret Service per averlo portato in salvo. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un'unica nazione per condannarla": così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo l'attentato a Donald Trump.

Biden: grato di sapere che Trump è salvo e sta bene

"Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni": così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

Trump dopo essere stato ferito: 'Lottiamo, lottiamo'

"Lottiamo, lottiamo, lottiamo". Queste sono state le parole di Donald Trump dopo essere stato ferito ad un comizio in Pennsylvania, mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco.

Meloni: auguri a Trump, ora prevalga il dialogo sull'odio

"Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza". Lo scrive sui social la premier italiana Giorgia Meloni.

'Trump colpito, attentatore ucciso'

Trump è stato colpito da un proiettile mentre parlava ad un comizio in Pennsylvania. Lo ha detto il procuratore di Butler precisando che l'attentatore è stato ucciso dalle polizia e c'è almeno un'altra vittima. Lo riporta l'Associated Press.

Trump dopo essere stato ferito, 'fatemi prendere le mie scarpe'

Subito dopo essere stato colpito durante un comizio in Pennsylvania e mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco, Donald Trump ha chiesto ai suoi agenti di fargli prendere "le sue scarpe". Sconvolto e con la camicia aperta, il tycoon è stato poi trascinato all'interno del suv.

Sul web il video dell'attentatore di Trump, a terra insanguinato

Sul web, X in particolare, stanno circolando video che mostrano l'uomo che ha sparato contro Donald Trump al comizio in Pennsylvania bloccato dalle forze dell'ordine. Da alcuni filmati si vede l'uomo a terra ricoperto di sangue. Non è ancora chiaro se sia stato arrestato o ucciso dalla polizia.

Salvini sugli spari a Trump, 'go Donald go!!!'

Il vicepremier Matteo Salvini ha postato un messaggio su X sugli spari contro Donald Trump in un comizio in Pennsylvania, aggiungendo un video e un "Go Donald go!!!".

Trump ferito nell'ultimo comizio prima della convention

Donald Trump è stato ferito mentre stava tenendo un comizio nello stato in bilico della Pennsylvania, a Butler, un'area a lui favorevole. Era l'ultimo comizio in programma prima della convention repubblicana di Milwaukee, che inizia lunedì e che giovedì deve incoronarlo nominee del partito per la Casa Bianca.

Musk: 'Pieno appoggio a Trump, spero in una rapida ripresa'

"Appoggio pienamente il presidente Trump e spero in una sua rapida ripresa": lo scrive su X Elon Musk, postando le immagini dell'attentato al tycoon durante un comizio in Pennsylvanya e il suo pugno alzato mentre veniva portato via dal Secret Service.

Leader dem al Senato, 'inorridito dall'attacco a Trump'

"Sono inorridito da quello che è successo al comizio di Trump in Pennsylvania e sollevato dal fatto che l'ex presidente sia al sicuro. Non c'è posto per la violenza politica nel nostro Paese". Lo ha scrittto su X il Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato.