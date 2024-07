Sono le polemiche a prendere il ruoilo di protagoniste ai Giochi di Parigi. Gli atleti? Messi da parte nella cerimonia inugutrale. «Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi», scrive sui suoi social il leader della Lega Matteo Salvini. Poi insorge la Conferenza episcopale francese. «Pensiamo a tutti i cristiani di tutti i continenti che sono stati feriti dall'eccesso e dalla provocazione di certe scene. Speriamo che comprendano che la celebrazione olimpica va ben oltre i pregiudizi ideologici di alcuni artisti». Una «presa in giro del cristianesimo», «scene di derisione e di scherno del cristianesimo», scrivono in un comunicato stampa, co-firmato dagli organizzatori degli «Holy Games», un programma della Chiesa cattolica per conciliare sport e fede.

La senatrice Républicains Valérie Boyer ha definito «una visione della nostra storia che cerca di ridicolizzare i cristiani». Il portavoce del Rassemblement National, Julien Odoul, ha parlato di «vergogna» per l'apertura dei Giochi, definendola «un saccheggio della cultura francese». Solo alcuni commenti alla blasfema presa in giro delle drag queen che hanno fatto la parodia dell'Ultina Cena di Leonardo. Per la sinistra, francese e non solo, invece una serata di gloria dedicata a Lgbtq+.