CRACOVIA - Si terrà il prossimo 29 agosto alle ore 19.00 (ora locale) presso l'Enoteca Ferment, il doppio appuntamento a cura dell'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, in Polonia, dedicato ai vini e ai territori del Friuli Venezia Giulia.

Il vino è uno dei prodotti maggiormente iconici dell’Italia nel Mondo, un elemento fortemente identificativo del nostro Paese e legato ai caratteri dei territori, la cui diversità fa la ricchezza dell’Italia. Dopo Puglia, Piemonte, Sicilia, Marche e Sardegna, il nuovo appuntamento vedrà protagonista il FVG.

Non si tratta solo di bere: durante l’evento il vino sarà la chiave per portare il pubblico in un viaggio attraverso il territorio italiano, presentando le principali caratteristiche regionali, i caratteri tipici dei luoghi, le diverse tradizioni, storie e culture locali. Non mancheranno consigli gastronomici ed enoturistici, per mostrare il carattere più autentico di ogni angolo d’Italia.

L’evento è a pagamento e su prenotazione. È previsto uno sconto utilizzando la parola d’ordine “Istituto Italiano”.