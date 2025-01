Il bolívar, la moneta venezuelana, ha vissuto nel 2024 una svalutazione accumulata del 44% nel tasso ufficiale riportato dalla Banca Centrale (Bcv), e del 70% se si considera il mercato parallelo.

Il tasso di cambio ufficiale era infatti di 52 bolívar per un dollaro oggi, rispetto ai 35,95 bolívar del 2 gennaio scorso, ma sul mercato parallelo, usato come principale riferimento per la fissazione dei prezzi da parte dei privati in tutta l'economia, le cose sono andate molto peggio.

Il tasso di cambio su EnparaleloVzla3, uno dei più usati come riferimento, segnava oggi 65,69 bolívares per dollaro, contro i 38,68 nel primo giorno di operazioni del 2024.

L'economia venezuelana soffre di una dollarizzazione imperfetta che provoca enormi distorsioni nella fissazione dei prezzi nel commercio e nei servizi e l'enorme divario tra i due tassi di cambio è parte attiva di tali distorsioni.

Secondo un rapporto del centro di studi economici Cedice Libertad, a novembre il divario cambiario si è mantenuto in media sopra il 20%, nonostante gli sforzi dell'autorità monetaria per contenerlo.

Solo a novembre, la Banca Centrale del Venezuela è intervenuta in modo robusto mettendo sul mercato 678 milioni di dollari ma, ciononostante, la svalutazione ha superato il 10%, secondo i dati riportati da Cedice Libertad.