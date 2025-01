di ENRICO PIRONDINI

E boom di richieste di aiuto di anziani…..

Domenica bestiale nei pronto soccorso italiani: l’ondata influenzale ha portato al collasso molte regioni . Posti letto letto esauriti, barelle nei corridoi, boom di richieste di aiuto dagli over 75 con patologie . Nel solo Piemonte da metà ottobre si sono ammalate 420 mila persone, 44 mila nella prima settimana dell’anno.

“E i casi aumenteranno”, hanno e gli esperti. Disperati i medici dell’ospedale di Ciriè in provincia di Torino: ”Siamo al collasso, non mandate ambulanze, il nostro pronto soccorso è a corto di barelle e ossigeno; l’elevato accesso di pazienti presso il Dea ha determinato la temporanea indisponibilità di postazioni di accoglienza e visita”.

Crisi nera ovunque. Al Murri di Bologna si è fatta sentire la Cisl “per il personale in affanno, carenza di lavoratori, soprattutto infermieri e Oss. Il personale è allo stremo per il numero altissimo degli accessi giornalieri”.

Stessa situazione in altre regioni del Nord e del Sud. All’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno molti i ricoveri di bambini sotto i due anni con casi di bronchite da virus respiratorio sinciziale (VRS).

INFLUENZA DA MILANO A ROMA

L’influenza torna a crescere in Lombardia, in proporzione meno ma non numericamente rispetto all’Italia ; anzi in Lombardia si registra anche il maggior numero di casi di Covid in Italia. Milano in testa. I 230 medici sentinella di RespiVirNet hanno registrato 3.226 casi su 317.349 pari a una incidenza del 10,17 ogni 1.000 pazienti.

A livello nazionale, dopo la flessione della scorsa settimana dovuta alla chiusura delle scuole, l’incidenza è tornata a salire; domenica si è arrivati a 11,3 casi per 1.000 assistiti. In Sardegna i casi di influenza sono aumentati. L’incidenza dei casi è stabile nelle fasce di età pediatrica mentre è in aumento nei giovani adulti e negli anziani.

A Roma i pronto soccorso sono continuamente in affanno per l’influenza e la recrudescenza del Covid. Il Policlinico Umberto I e il Gemelli hanno avuto il maggior numero di accessi seguiti dall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Tutti sopra i 100 accessi giornalieri. Il che ha portato al blocco delle ambulanze.

IL PICCO NON È ANCORA ARRIVATO

Il numero degli accessi tenderà a salire con il picco previsto a fine mese. Dice la dott.ssa Tiziana Fraterrigio, direttrice del Pronto Soccorso di Vimercate:” Anche molti brianzoli sono a letto con i sintomi tipici dell’influenza 2025: febbre, tosse, dolori articolari, mal di gola. Quest’anno il picco è previsto verso fine mese. Il consiglio, come sempre, e’ quello di affidarsi sempre al proprio medico di base, stare a casa e curarsi”. Oltre a Vimercate sono stati presi d’assalto anche i Pronto Soccorso di Desio e Carate.

VACCINAZIONE EFFICACE

I sintomi dell’influenza 2025, detta Australiana, possono durare da pochi giorni fino anche a un massimo di 18. Per affrontare questa sfida la Società italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ( SIMG), ha condiviso linee guida per prevenire il contagio e adottare terapie appropriate. Il più efficace analgesico e antipiretico è il paracetamolo.

E’ assolutamente da evitare,in caso di infezioni virali, l’uso di antibiotici; da rimarcare l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, risulta sempre uno strumento utilissimo per prevenire il contagio. Oltre al vaccino gli esperti consigliano l’uso di mascherine e una rigorosa igiene delle mani, nonché una alimentazione equilibrata e una buona idratazione per rafforzare le difese immunitarie.