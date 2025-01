di AMEDEO VINCIGUERRA

In Veneto è scattato un allarme sanitario che ha portato la Regione ad allertare le aziende sanitarie e ospedaliere. Il centro antiveleni ha segnalato la tossicità di una sostanza venduta online, nota come "soluzione minerale miracolosa". Questo composto, originario degli Stati Uniti, ha trovato spazio tra i movimenti no-vax e viene propagandato come "disinfettante" per chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid, oltre che come cura miracolosa per malattie gravi come HIV, tubercolosi, malaria, epatite e cancro.

Cos’è la “soluzione minerale miracolosa”?

Gli esperti mettono in guardia contro questo prodotto, definendolo altamente tossico e pericoloso. Già nel 2019 le autorità avevano segnalato la sua pericolosità, ma recentemente la sua diffusione è ripresa. Secondo il quotidiano Il Gazzettino, il centro antiveleni ha evidenziato che la sostanza contiene clorito di sodio al 28%, un componente usato come candeggiante nell’industria tessile e cartaria. La Regione Veneto ha quindi emesso un’allerta su questo prodotto, che viene commercializzato online da siti affiliati all’organizzazione “Genesi II Chiesa della Salute e Guarigione”.

I rischi per la salute

La “soluzione miracolosa” viene venduta con istruzioni su come assumerla, mescolandola con acido citrico o acido cloridrico (ad esempio succo di limone o aceto). Questa combinazione produce biossido di cloro, un potente agente ossidante. I siti che vendono il prodotto consigliano di assumerlo per via orale, cutanea, attraverso gocce nelle orecchie o perfino tramite clistere. Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito che la dose giornaliera tollerabile è di 40,5 microgrammi per chilo di peso corporeo, mentre le dosi suggerite da questi venditori superano tale limite di ben 86 volte.

Secondo il centro antiveleni, il clorito di sodio provoca irritazione alle mucose e stress ossidativo cellulare. Tra i sintomi riscontrati vi sono disturbi gastrointestinali, dolore addominale, insufficienza renale acuta ed emolisi. Inoltre, questa sostanza è classificata come metaemoglobinizzante, ovvero capace di alterare il trasporto dell’ossigeno nel sangue.

Un problema già noto dal 2019

Nel giugno 2019, il Ministero della Salute aveva già emesso una circolare di allerta su questo prodotto, segnalato dall’OMS con diversi nomi, tra cui “supplemento minerale miracoloso”, “soluzione di biossido di cloro” e “soluzione di purificazione dell’acqua”. Già allora si avvertiva della sua pericolosità e si raccomandava di non assumerlo in nessuna forma.

L’origine della “cura miracolosa”

La “soluzione minerale miracolosa” è stata promossa negli Stati Uniti da Mark Grenon e i suoi figli, condannati dalla Corte Distrettuale di Miami. Grenon è noto per aver suggerito a Donald Trump di usare disinfettanti contro il Covid-19. La loro azienda vendeva il prodotto con il marchio “MMS” (Miracle Mineral Solution), sostenendo che fosse in grado di curare numerose malattie. In realtà, si trattava di clorito di sodio diluito, sostanza che ha causato gravi intossicazioni e, in alcuni casi, persino decessi.