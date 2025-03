UDINE - L'Università di Udine ha dato il via ad una ricerca socio-linguistica il cui scopo è esplorare la conoscenza e l'uso dell'italiano e del veneto-taliàn tra i discendenti degli emigranti veneti in Brasile.

A tal ragione, l'Università e l'Associazione Veneti nel Mondo hanno chiesto a chiunque abbia una origine veneta in Brasile di partecipare alla ricerca in modo di aiutare a comprendere meglio le dinamiche linguistiche delle comunità veneta.

Il progetto fa parte di una più grande iniziativa che coinvolge anche le università di Perugia, Lucca e Chieti-Pescara.

Il questionario sociolinguistico che la ricerca chiede di compilare in caso di radici venete, richiederà massimo 15 minuti per il suo completamente e i risultati verranno resi pubblici con tutti i partecipanti, che però potranno svolgere il questionario in forma completamente anonima e sicura.

Per farlo è possibile cliccare su questo link.

Il progetto è coordinato dai professori Francesco Zuin, insieme ai colleghi Raffaella Bombi e Diego Sidraschi.

"La tua partecipazione contribuirà a rafforzare i legami tra i discendenti degli emigranti del Veneto, permettendo di valorizzare e preservare la lingua e la cultura veneto-italiana e italiana all'estero. I risultati della ricerca saranno condivisi con tutti i partecipanti al sondaggio", ha spiegato l'Associazione Veneta.