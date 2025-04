Il presidente russo Vladimir Putin è a colloquio a Mosca con l'inviato americano Steve Witkoff.

Lo rende noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe.

Un video diffuso dal servizio stampa del Cremlino mostra Putin che riceve Witkoff al Cremlino e, dopo una cordiale stretta di mano, lo invita ad accomodarsi al famoso tavolo bianco dove riceve gli ospiti stranieri.

"E' un piacere vederla", dice l'inviato Usa. Al colloquio sono presenti anche il negoziatore russo Kirill Dmitriev e il consigliere presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov.

Mosca, 'generale ucciso in attacco terroristico'

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato come "un attacco terroristico" l'attentato in cui è morto oggi vicino a Mosca il generale Yaroslav Moskalik, ucciso dall'esplosione di un ordigno posto sulla sua auto.

"La questione principale - ha detto Zakharova, citata dall'agenzia Tass - è come fermare la guerra nel cuore dell'Europa e del mondo.

Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militare russo è stato ucciso in un attacco terroristico a Mosca".

Trump, 'La Crimea? Resterà ai russi. Zelensky lo capisce'

"La Crimea resterà con la Russia. E Zelensky lo capisce, e tutti capiscono che è con loro da molto tempo. È con loro da molto prima che arrivasse Trump... È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. Io la chiamo la guerra che non sarebbe mai dovuta accadere". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un'intervista a Time.

"La Crimea è andata ai russi - dice Trump nell'intervista - È stata consegnata a loro da Barack Hussein Obama, non da me.

Detto questo, riusciranno a riprenderla? Lì ci sono sempre stati i russi. Ci sono stati i loro sottomarini molto prima del periodo di cui stiamo parlando, per molti anni. La popolazione parla in gran parte russo in Crimea. Ma è stata data via da Obama. Non è stata data via da Trump. Mi sarebbe stata tolta come è stata tolta a Obama? No, non sarebbe successo. Se fossi stato presidente, la Crimea non sarebbe stata presa".

