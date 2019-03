Hallandale Beach si trova non lontano da Miami, a nord, una trentina di chilometri di distanza dalla più celebre Miami Beach, ha poco meno di 40.000 abitanti e, come si può intuire dal nome, la caratteristica principale è la spiaggia. E proprio quasi sulla sabbia, c'è 2000 Ocean, una nuova splendida torre che prende il nome dall'indirizzo: 2000 Ocean.

Si tratta di un condominio creato dalla società di New York Kar Properties. Disegnato dall'architetto Enrique Norten, della TEN Arquitectos con un concept realizzato da Kobi Karp. Si tratta di una torre di 38 piani in vetro, fronte Atlantico. E non si tratta soltanto della più recente costruzione di Hallandale Beach, ma anche il primo progetto residenziale negli Stati Uniti arredato, per le cuine e i bagni, con il marchio italiano, Minotticucine.

L'inizio di Minotticucine risale al 1949, nel Veneto, in Valpolicella. Fondata da Adriano Minotti, per i primi vent'anni della propria attività, si è dedicata alla produzione di porte, serramenti e mobili. Poi, anni Sessanta, la grande svolta, che ha trasformato l'azienda in un punto di riferimento nel mondo dell'arredamento di cucine e bagni. Infatti intuendo la svolta che il mercato avrebbe preso, l'imprenditore veneto ha puntato a una sempre maggiore specializzazione, per concentrarsi così esclusivamente sull'ambiente cucina. Da quel momento, e per trent'anni, Minotti ha così realizzato cucine moderne, sul modello classico della cucina americana.

Successivamente, e siamo agli anni Novanta, da Adriano Minotti la gestione dell'azienda passa al figlio Alberto, con un successivo cambio di stile e di posizionamento sul mercato. Un percorso progettuale in quello che viene definito 'minimalismo mediterraneo' ed 'essenzialismo' con una particolare attenzione al contesto locale della lavorazione della pietra. Oggi Minotticucine fa parte del gruppo Asso, azienda quest'ultima nata nel 1988 e che opera nel settore della produzione, realizzazione vendita di arredamenti commerciali. Minotticucine ha il suo punto vendita anche a Miami, con uno showroom che si trova in North Miami Avenue.

Tony Porpiglia-Caterina Pasqualigo