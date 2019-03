La Miami Scientific Italian Community è una organizzazione scientifica che tra i suoi membri fondatori ha diversi studiosi che hanno e continuano ad operare nelle più alte istituzioni scientifiche della Florida. Antonello Pileggi, che ne è stato anche presidente, è un professore alla University of Miami, come la dottoressa Alessia Fornoni, direttrice del 'Peggy and Harold Katz Family Discovery Center' sempre alla University of Miami.

Quindi tra i fondatori vanno ricordati ancora Maria Giovanna Pugliese, Domenico Calcaterra, Stefano Zapponini ed Eduardo Montefusco. Tutti rappresenta in prima fila della eccellenza italiana nel campo della scienza. Attualmente a dirigere l'organizzazione che ha il suo fulcro a Miami c'è Fabio De Furia, oltre un ventennio di esperienza nel campo della ricerca e dello sviluppo, ma anche vendite e gestioni aziendali e di consulenza di marketing con conoscenze specifiche di alta tecnologia e nei settori innovativi.

La vasta attività svolta da De Furia comprende, tra le altre cose, anche la fondazione di quattro aziende, la creazione di team di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerose posizioni strategiche e di prestigio in organizzazioni a diverso respiro. Numerosi sono anche i suoi articoli pubblicati su riviste, sia a carattere nazionale che internazionali, ha inoltre partecipato a numerosi eventi, workshop e seminari come relatore.