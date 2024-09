di STEFANO CASINI

Non è stato un mercoledí qualsiasi l’ultimo all’Associazione Calabrese. Il gruppo dei giovani con Fabrizio D’Alessandro e Nicola Nocito al fronte, hanno organizzato una vera e propria festa coi fiocchi. Di nuovo, il bellissimo salone rinnovato dall’attuale Consiglio Direttivo diretto da Renato Palermo, si è riempito di gente e questa volta con una finalitá specifica, quella di avvicinare sempre di piú le associazioni italiane in Uruguay. Sono intervenuti due dei cori piú belli della comunità italiana, quello della stessa Associazione Calabrese e le Stelle Alpine del Circolo Trentino, che ha voluto contraccambiare con un regalo per i calabresi.

Abbiamo parlato con il Presidente Palermo:

“Prima di tutto siamo tutti molto contenti che GENTE D’ITALIA sia sempre presente alle nostre riunioni sociali, un mezzo stampa imprescindibile per tutta la collettività. Ma sono anche in grado di comunicare che stiamo formando un gruppo di associazioni per realizzare incontri periodici tra di noi. Questa é la prima riunione alla quale ha partecipato il Circolo Trentino con il suo bellissimo Coro Stelle Alpine e il nostro coro. É una riunione straordinaria che colloca la nostra Associazione tra le piú attive, anche se non devo dirlo io no?. Comunque siamo pronti a questa sfida per, piano piano, ricostruire il tessuto associativo italiano qui in Uruguay che, purtroppo, negli ultimi anni, direi in questo secolo XXI, é quasi sparito. Inoltre non posso che ringraziare tutti, i nostri soci, le associazioni che si stanno avvicinando e siamo coscienti che la FESTA CHE CI UNISCE ha molto a che fare con questa ripresa! Peccato che i nostri piú anziani non possono vedere questa trasformazione su GENTE D’ITALIA cartaceo, sarebbe molto bello che tornasse nelle edicole”

Abbiamo anche avuto le parole delle due colonne di queste feste che sono il grande cuoco Fabrizio D’Alessandro e il grande organizzatore Nicola Nocito:

Nocito : “Siamo contentissimi, sia perché i mercoledí ci riuniamo sempre, sia perché questo è speciale ed anche perché, come sempre, ci accompagna GENTE D’ITALIA. Tu sai che non è facile riunire la gente, meno un giorno infrasettimanale, ma anche oggi abbiamo fatto il pieno e con la partecipazione dei due cori, il nostro e le Stelle Alpine del Circolo Trentino, abbiamo visto che tutti sono contenti come noi.”

D’Alessandro: “GENTE D’ITALIA, che nel COMITES abbiamo difeso con i denti senza purtroppo avere successo, ci accompagna sempre, é parte della nostra collettività e speriamo che presto torni nelle edicole. Siamo molto contenti con questo nuovo nostro progetto di avvicinare sempre di piú le associazioni italiane dell’Uruguay. Questo è stato il primo episodio con il Circolo Trentino e ci é andata molto bene. Il nostro salone pieno, la gente ballando e applaudendo, insomma, non ci possiamo lamentare, anzi dei “cavatelli” che abbiamo fatto...non c’é rimasto niente e molti hanno voluto ripetere!”