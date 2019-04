Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante modifiche al codice penale e in materia di legittima difesa ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Ne da' notizia il Quirinale. Nella lettera di accompagnamento alla legge si leggono alcuni passaggi che mettono in chiaro la posizione del Capo di Stato.

LO STATO GARANTISCE LA SICUREZZA DEI CITTADINI"Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia". Scrive nella lettera.

IL 'GRAVE TURBAMENTO' "L'art.2 della legge, modificando l'art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo 'allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto': è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta". Ribadisce il Presidente.

SALVINI AL SETTIMO CIELO "Avevamo promesso ai cittadini una legge sulla Legittima difesa. Eravamo solo in attesa venisse emanata, ed ora è legge. Entri in casa mia? Posso difendermi. E non è il far west". Così Matteo Salvini, in tour in Sicilia, reagisce alla notizia diffusa nelle ultime ore.