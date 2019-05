Napoli-Inter a Benevento? A Palermo? No, la sfida tra la seconda e la terza forza del campionato di serie A si giocherà regolarmente al San Paolo di Fuorigrotta. Lo ha ribadito il Commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile, silenziando tutte le voci relative a un possibile cambio di sede per la partita, in programma il prossimo 19 maggio per la penultima giornata di campionato.

Basile ha spiegato come non sia arrivata alcuna richiesta ufficiale da parte delle aziende impegnate nei lavori di restyling dello stadio e in particolare da quelle che si stanno occupando della sostituzione dei sediolini. Scongiurato, dunque, lo spostamento del match in un altro impianto.

La sfida tra Napoli e Inter, tra l'altro, è considerata ad alto rischio da parte delle autorità preposte dopo i gravi incidenti della sfida di andata, giocata il giorno di Santo Stefano a Milano. In quell'occasione un ultrà del Varese, simpatizzante nerazzurro, perse la vita per le conseguenze di un assalto ad alcuni tifosi del Napoli, mentre i "buuuhhhh" di San Siro a Koulibaly indignarono il mondo intero, ma non le autorità Figc e lo stesso arbitro Mazzoleni che non ritennero opportuno sospendere la partita.