Sono in corso le selezioni per la 12ma edizione di “NY Canta”, Festival della Musica Italiana di New York, che si svolgerà nella Grande Mela il prossimo 13 ottobre: mercoledì 15 maggio alle 18, al GV Pane&Caffè di via Tiepolo 8/d, è in calendario la selezione torinese.

La kermesse, organizzata dall’Associazione Culturale Italiani di New York, scopre, sostiene e promuove la tradizione della musica popolare italiana in America e nel mondo. Le selezioni dei giovani artisti sono state affidate all’Associazione Culturale “Scuola di teatro Renato Rascel”, che ha nominato Cesare Rascel, arrangiatore e pluristrumentista nonchè figlio dell’indimenticabile Renato, Beppe Stanco, autore, produttore e già Direttore Musicale del Premio Lunezia e Jonathan Cilia Faro, noto tenore italo-americano, come comitato artistico per l’Italia e il mondo.

Le categorie che possono partecipare alle selezioni sono “Cantautori” (o artisti con brano inedito), “Interpreti” e “Autori”. I requisiti fondamentali degli artisti saranno cittadinanza italiana, con residenza in Italia o all’estero ed essere compresi nel range di età tra i 14 ed i 55 anni.

I 10 finalisti, ovvero gli artisti che calcheranno il prestigioso palco del Master Theatre di New York, saranno divisi in 5 italiani residenti in Italia e 5 italiani residenti all’estero. L’organizzazione andrà incontro alle esigenze dei prescelti coprendo spese di viaggio e alloggio e darà loro la possibilità, oltre che vincere un premio di 2.500$, di partecipare a varie attività durante il soggiorno newyorkese, tra cui sfilare ed esibirsi durante la suggestiva Columbus Day Parade sulla 5ta strada.