SERIE A. Lazio rimontata e battuta a Ferrara, vittorie in trasferta per Cagliari, Milan e Bologna. Roma a valanga sul Sassuolo

Biancocelesti battuti a Ferrara: decide un gol di Kurtic in pieno recupero. Emiliani corsari in terra lombarda: sotto 1-3 la ribaltano imponendosi per 4-3. Per i rossoneri decide Piatek

Lazio rimontata e battuta a Ferrara dove la Spal si impone, colpendo e punendo biancocelesti in pieno recupero (al 92') con un gol di Kurtic. Vince anche il Bologna capace di ribaltare il Brescia a domicilio, passando da 1-3 a 4-3 praticamente sul filo di lana. Sorride anche il Cagliari che passa in casa del Parma per 3-1.

RISULTATI E CLASSIFICA

La Roma, nel posticipo delle 18, ha superato il Sassuolo per 4-2 all'Olimpico (il primo tempo si era concluso sul 4-0 per i giallorossi). In serata, nel match delle 20,45, il Milan ha espugnato il campo dell'Hellas, superando il Verona 1-0 (decisivo il penalty trasformato da Piatek). Questi comunque i risultati e la classifica del campionato di calcio di serie A dopo le gare della terza giornata, in attesa del posticipo di domani sera tra Torino e Lecce.

Fiorentina-Juventus 0-0 (giocata ieri)

Napoli-Sampdoria 2-0 (giocata ieri)

Inter-Udinese 1-0 (giocata ieri)

Genoa-Atalanta 1-2

Brescia-Bologna 3-4

Spal-Lazio

Parma-Cagliari 1-3

Roma-Sassuolo 4-2

Verona-Milan 0-1

Torino-Lecce: domani ore 20.45

Classifica:

Inter 9

Bologna e Juventus 7

Torino, Napoli, Atalanta, Milan 6

Roma 5

Verona, Lazio, Genoa 4

Sassuolo, Cagliari, Brescia, Parma, Spal, Udinese 3

Fiorentina 1

Lecce, Sampdoria 0