Hace unos días solicité datos de mis antepasados italianos. Pablo (o Paolo) Vignotti Ferrari, Juan (o Giovanni) Vignotti y Elena Ferrari. Paolo Vignotti Ferrari era mi bisabuelo y habría nacido en 1864. Su padre era Juan (o Giovanni) Vignotti y su madre Elena Ferrari. He encontrado otros datos. Elena Ferrari Piani era hija de Carlos Ferrari y Teresa Piani. Elena Ferrari falleció en Uruguay en 1909 a los setenta años, por lo que habría nacido en 1839 o 1838. El hijo mayor Francisco Vignotti Ferrari nació en Italia en 1860 y la segunda hija, Teresa Vignotti Ferrari nació en Italia en 1862.

Mi bisabuelo Pablo era el tercer hijo. Elena Ferrari tenía un hermano, Luis (o Luigi) Ferrari Piani, italiano, quien murió en Uruguay en 1897, a los cuarenta y dos años, por lo que habría nacido en 1855. El único dato de lugar que tengo es Santa Cecilia, que sería tal vez la Chiesa de Santa Cecilia, en Coli, Piacenza, Emilia Romagna. Aclaro que esta búsqueda no es para obtener ciudadanía, solo para fines genealógicos. Perdón por la insistencia y grazie, grazie.

Ana María Corrales Fachola

---------------

Gentilissima Ana María Corrales Fachola,

ho letto la sua email, purtroppo l’Archivio di Stato di Piacenza non ha i registri di stato civile on line, sul sito dell’Archivio di Stato (http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/index.php?it/120/ricerche) può trovare un form di richiesta, dove può chiedere i dati sui suoi antenati, ma deve essere molto precisa nella richiesta. Purtroppo il cognome Vignotti è rarissimo, troviamo poche famiglie in 9 comuni della Repubblica Italiana, in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana e nessuna in Emilia Romagna. La versione Vignotto invece è più comune e la troviamo in 49 comuni con 109 famiglie, particolarmente diffuso nel Veneto. Coli è un piccolo comune italiano di 868 abitanti della provincia di Piacenza in Emilia-Romagna; il toponimo di Coli, sembra derivare da un popolo di Liguri insediatosi nella zona nel I secolo d.C. Questo piccolo centro montano dell'Appennino ligure posto ai piedi del monte S. Agostino, in una vallata isolata molto tranquilla, è oggi un luogo di villeggiatura estiva.

Nel territorio esiste la Chiesa di Santa Cecilia, più specificatamente nella frazione di Santa Cecilia a Porcile, alle dipendenze della parrocchia di Coli. Sul sito di Familysearch può trovare alcuni Vignotti, fra i quali anche sicuramente un suo parente che si è sposato nel 1917 a Canelones, in Uruguay, di nome José Fachola Vignotti. In compenso a Coli ho trovato fra gli abbonati del telefono 2 Ferrari, ma questo cognome come già detto è molto diffuso in Italia in 3246 comuni e solo nella provincia di Piacenza lo troviamo con 644 famiglie.

In Italia vi sono 26400 famiglie, e deriva dai soprannomi legati al mestiere di fabbro (dal latino faber ferrarius, "fabbro ferraio") o di lavorante all'estrazione o alla fusione del ferro. Il cognome Ferrari è diffuso in tutta la penisola ed in particolare al nord ed è tra i primi 10 cognomi più diffusi in Italia. A Coli, da dove viene la sua famiglia, esiste oggi ancora una frazione che porta il nome Ferrari, il che india che quella frazione ha preso il nome dalla famiglia che l’abitava, che erano, appunto, i Ferrari. Pier Felice degli Uberti Presidente Istituto Araldico Genealogico Italiano