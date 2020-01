Quattro veicoli Toyota Mirai hanno fornito la potenza per un concerto degli U2 a Tokyo, in Giappone, il mese scorso, rendendo gli U2 la prima band itinerante internazionale a utilizzare l'energia dell'idrogeno in uno spettacolo. Le bande di chitarra, basso e tutta la backline - amplificatori per chitarra e basso, effetti audio e controllo del sistema - funzionavano interamente con energia pulita all'idrogeno. Parcheggiata nel backstage, la Toyota Mirai ha immagazzinato l'energia che ha fornito la potenza.

Tutto il mondo guarda all’elettrificazione della mobilità come a una concreta via di uscita dallo stallo energetico attuale, determinato da un lato dalla tenace resistenza dell’industria dei fossili, dall’altro da un’economia che non cresce a sufficienza. Altri Paesi, però, guardano anche ad altre soluzioni “environment-friendly”, a basso o bassissimo impatto ambientale, come l’idrogeno.