Si aggrava il bilancio del coronavirus in Italia: 11 le vittime, 322 i contagi. Come riferito dal capo della protezione civile e commissario del governo per l'emergenza, Angelo Borrelli, si registrano 240 casi e 9 vittime in Lombardia, 43 casi e due morti in Veneto, 26 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno in Alto Adige e uno in Liguria. Dunque, si espande il coronavirus che ora tocca ben 9 regioni.

LE ULTIME VITTIME

Si tratta ancora di anziani. Nelle ultime ore hanno perso la vita un 84enne di Nembro, nel Bergamasco, un 91enne di San Fiorano (Lodi), un 83 di Codogno (Lodi) e 76enne di Treviso.

IL CORONAVIRUS AL SUD

Il virus è arrivato in Sicilia. Positivi tre turisti arrivati in gruppo dalla Lombardia.