"L'Obelisco illuminato con la bandiera tricolore. Grazie ai nostri fratelli argentini per questo regalo". Questo è il messaggio che si legge sul sito dell'ambasciata italiana in Argentina, dove figura in bella mostra l'immagine dell'Obelisco di Buenos Aires illuminato con i colori della bandiera italiana, con la scritta: "Grazie, Argentina".

"Grazie agli amici argentini per l'amicizia che ci stanno dimostrando, e grazie anche alle autorità argentine che stanno adottando le misure appropriate per proteggerci in questa emergenza", sono le parole dell'ambasciatore italiano Giuseppe Manzo, che ha assicurato inoltre a tutti i connazionali nel paese "l'impegno a rispondere a tutte le loro necessità".

L'iniziativa di Buenos Aires di illuminare con i colori dell'Italia un monumento simbolo segue altre iniziative simili tenute a Rio de Janeiro, New York, Toronto, Dubai, Sarajevo, Kiev e in tutto il mondo. Proprio dappertutto, fuorché in altri paesi dell'Unione Europea.