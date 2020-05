Anche oggi la Protezione Civile fornisce i numeri dell'epidemia italiana da Coronavirus. Dati molto incoraggianti riguardo gli attuali positivi, che diminuiscono considerevolmente di 1.518 unità, attestano il numero totale - ad oggi - a quota 83.324. Decessi ai minimi: in 24 ore le vittime registrate sono state 165, e guariti che superano i 105.000 totali con i +2.155 di oggi. 802 i nuovi casi di positività su 51.500 tamponi.

REGIONE PER REGIONE Nel dettaglio, i casi attualmente positivi al coronavirus sono 30.190 in Lombardia, 13.650 in Piemonte, 7.191 in Emilia-Romagna, 5.591 in Veneto, 4.147 in Toscana, 2.900 in Liguria, 4.286 nel Lazio, 3.251 nelle Marche, 1.915 in Campania, 786 nella Provincia autonoma di Trento, 2.669 in Puglia, 2.069 in Sicilia, 851 in Friuli Venezia Giulia, 1.671 in Abruzzo, 459 nella Provincia autonoma di Bolzano, 113 in Umbria, 515 in Sardegna, 113 in Valle d’Aosta, 596 in Calabria, 143 in Basilicata e 218 in Molise.