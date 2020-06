"Non accetteremo nessun passo indietro". Il monito é forte e arriva da un presidente de Parlamento europeo, determinato e cosciente dell’urgenza della chiamata. David Sassoli, sa bene che quella messa sul tavolo dalla Commissione Ue è "una proposta ambiziosa" per il rilancio dell'Ue, e rappresenta la base minima di partenza. Per Sassoli "intervenire solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul debito dei singoli Stati membri e sarebbe più costoso per l'Unione nel suo insieme"."Sul piano di ripresa il parlamento è chiaro, è una buona base di partenza e ci auguriamo che il Consiglio la apprezzi per iniziare una negoziazione. Vogliamo un piano di ripresa e un Qfp (quadro finanziario pluriennale) che siano la benzina del motore che deve ripartire", ha proseguito il presidente del Parlamento europeo, sottolineando che il "Parlamento Ue non intende rinunciare alle proprie prerogative come autorità di bilancio".

"Oggi attraversiamo una tappa cruciale verso l'uscita dalla crisi", ha dichiarato invece la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen. "Sono felice di presentare il Next Generation Eu al Consiglio europeo. Il nostro pacchetto aiuterà l'Europa per una ripresa resiliente, sostenibile e digitale. Ora dobbiamo unire i nostri sforzi, non è consentito alcun ritardo". "La prima discussione sul fondo è stata molto positiva", i leader hanno affermato di volere "un accordo prima di agosto" e sono consapevoli che "il successo del Recovery plan dipende anche dalla sua rapida adozione". È sorridente ed ottimista la Presidente Ursula von der Leyen al termine del vertice europeo. Il vertice europeo dedicato al Recovery fund e al prossimo bilancio pluriennale ha esaurito il dibattito su tutti i punti in agenda. Nonostante il lavoro resti complesso tutti hanno mostrato, di essere impegnati a risolvere la crisi europea post covid19. "Ora dobbiamo intensificare i contatti afferma il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Sul Recovery fund e il bilancio c'è un consenso emergente ma allo stesso tempo non dobbiamo sottostimare le differenze di visione sui diversi punti. È necessario continuare la discussione", ha spiegato Michel. Ammontare complessivo di bilancio Ue e Recovery, sconti, proporzione di prestiti e sovvenzioni, condizionalità e criteri di distribuzione: questi i temi su cui la discussione "resta molto difficile", secondo Michel. "Nei prossimi giorni dovremo lavorare" su questi punti, "cercheremo di accelerare i negoziati per avere una discussione utile a luglio, oggi ho sentito che c'è volontà politica comune di agire", ha detto Michel.

Insomma la strada per la ratifica dell’accordo sembra vicina. Anche se la Svezia e l'Olanda frenano. Con gli altri tre Paesi frugali, "pensiamo che" il Recovery plan "debba essere basato sui prestiti e non su sovvenzioni" e le posizioni in seno al Consiglio "sono ancora abbastanza lontane". "Resta molto da negoziare" e faremo di tutto per riuscire a trovare un accordo in estate "ma non posso fare previsioni se sarà possibile" ha dichiarato il premier svedese, Stefan Lofven, al termine della videoconferenza dei leader. Per il premier olandese Mark Rutte- "Ci sono enormi differenze di opinioni" nella discussione sul Recovery fund. "Non so dire se chiuderemo la discussione entro la pausa estiva. Nessuno di noi vuole tirarla per le lunghe. La velocità aiuta, ma in questa discussione il contenuto è fondamentale". D'altra parte, sottolinea Rutte, "da quanto mi risulta il pacchetto da 540 miliardi" delle misure già approvate (Mes light, Sure per la disoccupazione e fondi Bei) sono ancora intatte". Rutte, a quanto si è appreso, nel corso del Consiglio Ue, citando