Dopo i +296 registrati ieri, tornano a calare i contagi da Coronavirus in Italia: oggi +259 (156 di questi in Lombardia) sui 52.768 tamponi effettuati. In calo anche le vittime, che sono state 30 nelle ultime 24 ore a fronte delle 34 di ieri. Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 in meno rispetto a ieri mentre sono 890 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore.

CONTAGI, I CINQUE ZERI Cinque le Regioni a "contagio-zero": Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.