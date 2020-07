I dati del Ministero della Salute per oggi dicono "lieve risalita dei casi": sono stati infatti 223 i nuovi positivi al coronavirus in 24 ore (115 di questi in Lombardia), mentre Marche e Molise sono a "contagio zero". Le vittime 15 in sole 6 Regioni d'Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio). Rispetto a giovedì - dove i contagi erano 201 - si è registrata una lieve risalita. Dato positivo per quanto riguarda i 384 pazienti guariti e le terapie intensive che scendono a 79.