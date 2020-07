Tornano a salire i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 282 nuovi casi di coronavirus per un totale di 245.032 casi da quando il covid è stato scoperto in Italia. 9 i morti: le vittime salgono così a 35.082. 197 i guariti. La regione più colpita è l’Emilia Romagna con 57 nuovi casi, segue la Lombardia con 51. Nessun caso in Valle d'Aosta, Abruzzo e Puglia e nella provincia autonoma di Bolzano.