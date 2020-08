Il c.t. azzurro Roberto Mancini ha chiamato 37 calciatori (sono 67 in totale i convocati nella sua gestione) per le prime due gare di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Prima convocazione in azzurro per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo (l'interista aveva partecipato a uno stage nel febbraio 2019). Torna in Nazionale dopo oltre un anno di assenza anche lo juventino Giorgio Chiellini.

I CONVOCATI DEL MANCIO

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

IL PROGRAMMA

I giocatori si ritroveranno stasera al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Venerdì 4 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1), l’Italia ospiterà al Franchi di Firenze la Bosnia Erzegovina, mentre lunedì 7 (ore 20.45 – diretta su Rai 1) sfiderà l'Olanda alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.