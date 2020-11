Dunque, alla Puglia e alla Sicilia si sono aggiunte ieri altre 5 Regioni italiane che entrano in zona ‘arancione’ da mercoledì: sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, mentre la provincia di Bolzano diventa zona ‘rossa’. Nell’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza manca dunque la Campania che però conoscerà oggi il proprio destino. Dal punto di vista dei numeri, da segnalare che si sono registrati 25.271 nuovi casi di contagio contro i 32.616 di 48 ore fa, ma con 147.725 tamponi in meno e con un numero di vittime più alto: 356 rispetto ai 331 di due giorni fa. Inutile negare il fatto che la situazione in Italia, in questo momento, continua a essere davvero drammatica. Lo ha confermato anche Gianni Rezza del ministero della Salute: “La situazione epidemiologica continua a peggiorare con un Rt di 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le Regioni italiane sono pesantemente colpite”.