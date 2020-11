Contagi e decessi in aumento in Italia. Lo si evince scrutando il consueto bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute e relativo ai contagi accertati di coronavirus in Italia.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 34.283, oltre duemila in più rispetto al giorno precedente, anche grazie al considerevole aumento di tamponi effettuati (234.834, contro 208.458).

In aumento anche i decessi, saliti a 753 (+22 rispetto a martedì), per un totale dall'inizio dell'epidemia che diventa di 47.217 vittime. Con 24.169 pazienti dichiarati guariti, il totale degli "attualmente positivi" è ora di 743.168 persone, con aumenti contenuti di ricoveri in terapia intensiva (+58).

Quanto al dato regionale, Lombardia sempre in testa per numero di contagi con 7.633 casi. Seguono Campania (3.657), Piemonte (3.281), Veneto (2.972) e Lazio (2.866), con il Molise a +98.