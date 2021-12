Da ieri in Italia è scattato il super green pass e con l'arrivo delle nuove regole valide fino al 15 gennaio, scatta la corsa al certificato verde, con un nuovo record di pass scaricati: nelle ultime 24 ore i download del certificato sono stati oltre 1,3 milioni, precisamente 1.310.001 tra quelli 'base' e quelli 'rafforzati'.

Decisive, per questi numeri, sono state soprattutto le vaccinazioni. In particolare, in base a quanto emerge dai dati del sito del governo, sono stati 968.069 i Green pass scaricati domenica per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l'effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid.

Da sottolineare che il ministero della Salute in una circolare ha specificato che la terza dose di vaccino anche ai guariti va somministrata dopo cinque mesi dall'ultima dose o dalla diagnosi di Covid.

Infine, il governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è costretto dalla scorsa settimana a vivere sotto scorta a causa delle decine di minacce che il mondo no vax gli ha rivolto soprattutto nell’ultimo periodo.