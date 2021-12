Il Cgie si riunirà in Assemblea plenaria a Roma, in presenza e in forma virtuale, dal 13 al 17 dicembre per partecipare alla 44.mo appuntamento dal suo insediamento. Per l'occasione celebrerà il Trentennale, assieme al sottosegretario per gli italiani all'estero, ai funzionari della Farnesina, ai parlamentari di Camera e Senato eletti nella circoscrizione esteri e, in particolare, alle figure più significative che lo hanno caratterizzato, con una retrospettiva sulla sua storia decennale, dalla quale ripartire per programmare e costruire il futuro delle oramai ampie e diffuse comunità italiane sparse nei cinque continenti.

L'assemblea sarà trasmessa in streaming sulle pagine facebook e YouTube del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Come nel periodo degli esodi migrazioni lo sguardo dei nostri connazionali era rivolto al mondo nuovo, così oggi dobbiamo sforzarci a guardare sempre con gli occhi degli altri come i nostri connazionali sono accolti e integrati in ambiti, ambienti e culture nuovi consapevoli che, il nostro destino non può e non deve essere legato alla fuga dai luoghi familiari, bensì dovrà interconnettersi per cogliere le opportunità della modernità e della mobilità, che caratterizza il nostro tempo. Le esperienze maturate dalla crisi sanitaria degli ultimi due anni testimoniano le belle esperienze collaborative e di solidarietà maturate all'estero che hanno concorso a sollevare le difficoltà nazionali.

Dall'istituzione del CGIE il mondo è cambiato profondamente, sono superate le divisioni che contrapponevano culture, sistemi politici e interessi sui quali erano costruite le ragioni della diaspora. Quelle condizioni, tuttavia, hanno assunto aspetti nuovi e continuano ad alimentare gli espatri che concorrono numericamente a rendere la rappresentanza degli italiani all'estero la ventunesima regioni più numerosa d'Italia. La dimensione degli italiani all'estero produce ricchezze, va regolamentata e riportata nel circuito virtuoso del soft power che caratterizza l'immagine e il peso dell'Italia nel mondo.

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero nella riflessione generale assembleare vorrà contribuite all'aggiornamento delle politiche della Repubblica italiana e lo farà ragionando per correggere gli errori del passato e avanzare nuove proposte in ambito culturale, sociale, sportivo, commerciale, formativo e generazionale per mettere tutti i nostri connazionali in condizione di aiutare l'Italia in questa transizione epocale e per accorciare le distanze tra i cittadini che vivono e popolano il nostro paese e quel mondo di connazionali che continuano a considerare la nostra patria, il luogo ideale dove ritornare a vivere e a far crescere le future generazioni.

La 44^ Assemblea plenaria del CGIE si svolgerà a Roma il 14 dicembre, nell'Auditorium, TH Roma - Carpegna Palace Domus Marie Hotel in via Aurelia 48, e auspicabilmente rappresenterà lo spartiacque tra il dejà vu e il futuro della rappresentanza civile, sociale, economica, culturale e politica e a questo scopo sarà presentata la Carta di Roma degli italiani nel mondo, contenente i principi fondamentali ai quali dovranno ispirarsi le politiche per la piena integrazione degli italiani all'estero nell'alveo della quotidianità italiana.

A seguire, nei giorni dal 15 al 17 dicembre, sempre a Roma, si svolgeranno i lavori della IV Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE ospitata nel Centro Convegni Angelicum alla quale parteciperanno ministri, presidenti di regioni e dei consigli regionali e provinciali, assieme ai consiglieri del CGIE e vari rappresentanti del mondo organizzato degli italiani all'estero.

Tema di questo evento è la grandezza degli italiani all'estero, che costituiscono la 21.ma regione italiana.

Il programma dei lavori dell'intera settimana si aprirà dunque lunedì mattina, 13 dicembre, con questo ordine del giorno: Ore 9.00 Incontro delle Consigliere e dei Consiglieri del Comitato di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni tematiche per un'informativa sul programma della 44ma Assemblea Plenaria del CGIE; Ore 9.45 Incontro di tutte le Consigliere e tutti i Consiglieri del CGIE nel salone dell'auditorium per un saluto e per l'orientamento sul programma dei lavori da svolgere e Messaggio di benvenuto da parte del Segretario Generale Michele Schiavone e del Direttore Generale Luigi Vignali; Ore 10.00 Riunioni delle sette Commissioni tematiche del CGIE nelle sale nelle sale predisposte per i lavori e Preparazione dei singoli documenti tematici; Ore 13.00 Chiusura delle riunioni.

Lunedì pomeriggio 13 dicembre: Ore 14.30 Riunioni delle Commissioni Continentali e della Commissione di Nomina Governativa; Preparazione dei singoli documenti delle Commissioni Continentali; Ore 18.30 Chiusura delle riunioni.

Martedì mattina 14 dicembre: Ore 9.30 Inno nazionale; Ore 9.35 Ricordo del compianto Consigliere del CGIE Carlo Ciofi e Consegna di una foto ricordo alla Famiglia; Ore 9.45 Relazione di Governo Sottosegretario Benedetto Della Vedova; Ore 10.00 Relazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero; Ore 10.15 Proiezione della clip "Quando tutto tornerà alla normalità" del regista Matteo Di Calisto. Gli Italiani all'Estero impegnati nelle proprie Comunità nel contenimento del Covid e intervenuti in aiuto all'Italia; Ore 10.30 Interventi dei quattro Vicesegretari del CGIE; Ore 11.15 Interventi dei presidenti delle Commissioni tematiche; Ore 12.00 Dibattito aperto ai consiglieri, ai Parlamentari e agli invitati.

Martedì pomeriggio 14 dicembre: Ore 14.30 Celebrazioni del Trentennale dell'insediamento del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero "Passato, presente e futuro dell'emigrazione italiana nel mondo"; Dieci testimonianze di Consiglieri del CGIE impegnati nelle passate Consiliature e alcuni Direttori generali; Interventi dei Consiglieri del CGIE e degli ospiti; Ore 16.00 Videoclip "Storie in movimento" trasmesse dai RAI 3 in 10 puntate; Presentazione della regista Alessandra Rossi; Dibattito; Ore 16.15 Presentazione dei progetti realizzati o in itinere promossi dal CGIE e dalle commissioni interne; Ore 17.00 Presentazione e approvazione della "Carta di Roma degli italiani all'estero". Ore 18.30 Chiusura dei lavori.