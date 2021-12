Sono 23.195 i nuovi casi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 2.500 in più rispetto al giorno prima e a fronte di 141.925 tamponi in meno, appena 634.638. Lo indica il consueto bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia nel paese.

Tasso di positività in crescita, dal 2,7% di martedì al 3,65% di oggi. Le vittime sono 129, nove in più rispetto al giorno precedente, mentre gli ultimi guariti sono 14.802. In aumento, dunque, il numero degli "attualmente positivi", 305.653, in tutto, di cui 870 in terapia insensiva, 7.309 ricoverati con sintomi e il resto in isolamento domiciliare.

Quando al dato regionale, drammatica la situazione in Lombardia (4.765 nuovi casi) e in Veneto (3.677). Preoccupante il numero dei contagi nel Lazio (1.887), in Piemonte (1.861), in Campania (1.621) e in Sicilia (1.404). Sopra i mille casi anche la Toscana (1.036).