Il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, ha firmato in questi minuti l'ordinanza per il passaggio di Marche, Liguria, Veneto e della Provincia autonoma di Trento in area gialla. L'ordinanza entrerà in vigore da lunedì, ed è stata varata in seguito al superamento delle soglie di ricoveri e indice Rt.

FIGLIUOLO: " VIVIAMO NATALE CON CAUTELA"

Ed è proprio in virtù delle recenti zone gialle che Francesco Paolo Figliuolo ha invitato ad "essere responsabili" durante le festività imminenti. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, visitando l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ha esortato al rispetto delle regole, complimentandosi: "Gli italiani sono protagonisti di grandi successi, di cui anche la stampa internazionale ci da' atto, quindi continuiamo su questa strada mostrando ancora responsabilità e senso civico".