Covid: il tasso di positività è in crescita, così come il numero dei ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari in 8 Regioni. Lo certifica l'Agenas. Proprio per la recrudescenza dei dati, a partire da oggi, lunedì 3 gennaio, quattro regioni - Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia - passano in zona giallo, mentre la Liguria si avvicina alla zona arancione.

VIRUS STA PER ENDEMIZZARSI?

Intanto, sul versante della pandemia, fanno sperare le dichiarazioni dell'immunologo Francesco Le Foche, riportate da TgCom24: "Credo che la variante Omicron possa essere la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica" .