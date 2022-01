Oggi il presidente della Francia Emmanuel Macron, in occasione di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato l’Italia per la sua politica attuale: “Abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica come Sergio Mattarella e un presidente del consiglio come Mario Draghi così coraggiosi, europeisti e amici della Francia”. Macron è poi tornato ad attaccare i no-vax: “La vera frattura del Paese è là, quando alcuni fanno della loro libertà, che diventa irresponsabile, uno slogan". E poi ancora: “Alcuni potrebbero essere rimasti colpiti da un modo di parlare che sembra colloquiale e che sposo pienamente”, ha detto riferendosi al termine “emmerder” (rompere le scatole fino alla fine) da lui usato nell'intervista pubblicata martedì dal quotidiano ‘Le Parisien’.